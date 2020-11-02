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Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: РБК-Украина

На протяжении прошлых суток, 1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. На провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Так, факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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От начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Напомним, 1 ноября пророссийские боевики нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирье на Донбассе. Оккупационные силы на Приазовье запустили через линию разграничения беспилотник.

Как заявлял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, процесс решения конфликта на Донбассе тормозится Российской Федерацией.

31 октября российско-оккупационные силы один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевики применили против украинских военных гранатомет.

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