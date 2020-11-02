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Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Упродовж минулої доби, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації два рази порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. На провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Так, факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Від початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 1 листопада проросійські бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили на Приазов'ї запустили через лінію розмежування безпілотник.

Як заявляв голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, процес вирішення конфлікту на Донбасі гальмується Російською Федерацією.

31 жовтня російсько-окупаційні сили один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосували проти українських військових гранатомет.

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