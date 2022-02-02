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Боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

В среду, 2 февраля, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое", что в Донецкой области. Для обстрела оккупанты применили беспилотник, с которого сбросили ВОГ-17.

Кроме того, в направлении Талаковки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В штабе сообщили, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупационные войска прекратить обстрел.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 1 февраля, со стороны боевиков было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

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ООСДонбасс