Боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Так, боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое", что в Донецкой области. Для обстрела оккупанты применили беспилотник, с которого сбросили ВОГ-17.

Кроме того, в направлении Талаковки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В штабе сообщили, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупационные войска прекратить обстрел.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.