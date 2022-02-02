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Бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 2 лютого, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині. Для обстрілу окупанти застосували безпілотник, з якого скинули ВОГ-17.

Крім того, в напрямку Талаківки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У штабі повідомили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили окупаційні війська припинити обстріл.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 лютого, з боку бойовиків було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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