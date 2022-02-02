Бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі

У середу, 2 лютого, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
Так, бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині. Для обстрілу окупанти застосували безпілотник, з якого скинули ВОГ-17.
Крім того, в напрямку Талаківки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У штабі повідомили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили окупаційні війська припинити обстріл.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 1 лютого, з боку бойовиків було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.