Бойовики два місяці блокують відновлення низки важливих об’єктів на Донбасі
На Донбасі вже два місяці блокується відновлення низки важливих об’єктів. Проросійські бойовики відмовляються надавати гарантії безпеки українській стороні.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Окупанти блокують відновлення газорозподільчої станції в Мар’їнці, водогону "Горлівка-Торецьк" у Південному, ліній електропостачання в Опитному та Богданівці, системи водопостачання в Мар’їнці та Майорську та об’єктів інфраструктури залізниці.
Крім того, українська сторона фіксує проведення бойовиками інженерних робіт з обладнання нових позицій на Світлодарському напрямку. Окупанти рухаються в напрямку позицій підрозділів Збройних сил України.
"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - додали у штабі.
Нагадаємо, сьогодні на Донбасі постраждали дев'ять українських військових. Сьогодні на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль українських Збройних сил.