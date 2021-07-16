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Боевики на Донбассе запускали беспилотник, но обошлось без обстрелов

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 16 июля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, боевики запускали беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, за минувшие сутки, 15 июля, боевики восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов пострадали пять украинских военных.

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