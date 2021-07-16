RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, але обійшлося без обстрілів

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 16 липня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, бойовики запускали безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, в Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Про факт порушення українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 Липня, бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів постраждали п'ять українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООСДонбас