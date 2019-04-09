На Донбассе во вторник без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Однако во время разминирования погиб пиротехник ГСЧС

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 9 апреля, без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.

Указано, что с начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них пять раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 4 раза обстреляли наши опорные пункты:

из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь.

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка;

из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции ООС:

из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка;

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;

дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что во время работы группы пиротехнических работ ГСЧС Украины из состава ООС, которая осуществляла разминирование участка местности в районе водопровода "Северский Донец-Донбасс", произошел подрыв неизвестного взрывного устройства.

"В результате взрыва один сотрудник погиб, двое пиротехников получили ранения", - указано в сообщении.

Напомним, в зоне ООС на Донбассе 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции, один украинский военный погиб, трое получили ранения.

Как писало РБК-Украина, в Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции произошел взрыв, погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел около 10:30.

Добавим также, в Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница. По данным полиции, взрыв произошел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.