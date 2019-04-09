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На Донбассе во вторник без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    09.04.2019 - 18:27
На Донбассе во вторник без потерь среди украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Однако во время разминирования погиб пиротехник ГСЧС

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 9 апреля, без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.

На Донбассе во вторник без потерь среди украинских военных

Указано, что с начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них пять раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 4 раза обстреляли наши опорные пункты:

  • из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь.
  • дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка;
  • из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции ООС:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка;
  • из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;
  • дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что во время работы группы пиротехнических работ ГСЧС Украины из состава ООС, которая осуществляла разминирование участка местности в районе водопровода "Северский Донец-Донбасс", произошел подрыв неизвестного взрывного устройства.

"В результате взрыва один сотрудник погиб, двое пиротехников получили ранения", - указано в сообщении.

Напомним, в зоне ООС на Донбассе 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции, один украинский военный погиб, трое получили ранения.

Как писало РБК-Украина, в Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции произошел взрыв, погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел около 10:30.

Добавим также, в Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница. По данным полиции, взрыв произошел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.

На Донбассе во время разминирования погиб пиротехник ГСЧС За сутки на Донбассе погиб один украинский военный
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