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Бойовики на Донбасі запровадили додаткову перевірку чоловіків призовного віку на КПП, - розвідка

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 13:21
Бойовики на Донбасі запровадили додаткову перевірку чоловіків призовного віку на КПП, - розвідка
Ілюстративне фото (Spencer Platt/Getty Images)

Бойовики фотографують та знімають відбитки пальців у чоловіків, які слідують через КПП

За даними української розвідки, бойовики на окупованому Донбасі запровадили додаткову перевірку чоловіків призовного віку, які слідують через контрольно-пропускні пункти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

За даними Міноборони, бойовики перевірятимуть чоловіків в електронних базах “правоохоронних органів” для виявлення осіб, які знаходяться у розшуку за ухилення від призову.

"На контрольно-пропускних пунктах окупаційної влади запроваджено додаткові елементи перевірки усіх чоловіків призовного віку з обов’язковим їх фотографуванням і фіксацією відбитків пальців для виявлення в електронних базах даних так званих “правоохоронних органів” осіб, які знаходяться у розшуку за ухилення від призову", - повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 12 годину дня 6 грудня на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.

Також повідомлялося, що вчора, 5 грудня, бойовики 15 разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранено одного військового.

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