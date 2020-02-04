Боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по украинским позициям, а именно рядом с Марьинкой, неподалеку Красногоровки, в районе населенного пункта Авдеевка.

Также пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - дважды рядом с Новотошковское, вблизи Травневого, два раза в районе населенного пункта Орехово.

"Сегодня, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации получил ранение один украинский военный. Еще один получил боевую травму.

Кроме того, 2 февраля на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое украинских защитников, еще один военнослужащий получил боевую травму.