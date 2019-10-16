Боевики на Донбассе вербуют осужденных и передают на подконтрольные Украине территории

"Спецслужбы" оккупационных сил на Донбассе склоняют граждан, отбывающих наказание на контролируемых ими территориях, выполнять задания в ущерб государственные безопасности Украины после их передачи на контролируемую территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украина (СБУ).

Сообщается, что контрразведчики СБУ фиксируют массовые факты вербовки представителями так называемых "МГБ Л/ДНР" граждан Украины, которых передают из колоний на временно оккупированных территориях в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

"Установлено, что созданы и контролируемые российскими оккупантами псевдоспецслужбы через администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их предоставить письменное согласие на сотрудничество. Они должны были выполнять задачи в ущерб государственные безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщает СБУ, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания.

В СБУ отмечают, что среди заключенных, которые в 2019 году были этапированы на контролируемую Украиной территорию, контрразведка в различных регионах страны выявила 11 завербованных лиц и 12 осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы.

По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспубликы.

Также спецслужбой выявлены факты использования осужденных для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований. В частности, житель Днепропетровской области, который в 2014 году отбывал наказание на территории Донецкой области, был привлечен к работам на одном из блокпостов террористической группировки "Безлера".

В СБУ отметили, что за каждым выявленным фактом осуществляется проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

При этом в СБУ напомнили, что гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задача не совершил никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой.

Напомним, СБУ с начала 2019 года обнаружила в Луганской области нескольких выходцев с Ближнего Востока, которых завербовали в ОРЛО для сбора на территории Украины сведений о своих соотечественниках.

Также РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области СБУ задержала женщину, которая передавала разведывательные данные об украинских военных боевикам так называемой "ДНР".