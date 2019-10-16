Бойовики на Донбасі вербують засуджених і передають на підконтрольні території Україні

"Спецслужби" окупаційних сил на Донбасі схиляють громадян, які відбувають покарання на контрольованих ними територіях, виконувати завдання на шкоду державні безпеці України після їх передачі на контрольовану територію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що контррозвідники СБУ фіксують масові факти вербування представниками так званих "МГБ Л/ДНР" громадян України, яких передають з колоній на тимчасово окупованих територіях в українські пенітенціарні установи для подальшого відбування покарання.

"Встановлено, що створені та контрольовані російськими окупантами псевдоспецслужби через адміністрації колоній навмисно перешкоджають переведенню засуджених, аби змусити їх надати письмову згоду на співробітництво. Вони мали виконувати завдання на шкоду державні безпеці України як під час перебування в колонії, так і після звільнення", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як повідомляє СБУ, терористи вдаються до фізичного і психологічного тиску через кримінальних авторитетів та інших засуджених, схильних до насильницьких дій, а також створюють нестерпні умови утримання.

У СБУ зазначають, що серед ув'язнених, які в 2019 році були етаповані на контрольовану Україною територію, контррозвідка в різних регіонах країни виявила 11 завербованих осіб і 12 засуджених, щодо яких здійснювалися вербувальні підходи.

За свідченнями одного із засуджених, який відбував покарання у Свердловській виправній колонії № 38, під психологічним і фізичним тиском його змусили надати письмову згоду на співробітництво із силовими структурами псевдореспубліки..

Також спецслужбою виявлено факти використання засуджених для сприяння діяльності незаконних збройних формувань. Зокрема, житель Дніпропетровської області, який в 2014 році відбував покарання на території Донецької області, був притягнутий до робіт на одному з блокпостів терористичного угруповання "Безлера".

В СБУ зазначили, що за кожним виявленим фактом здійснюється перевірка і правова оцінка про наявність ознак злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

При цьому в СБУ нагадали, що громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він при виконанны злочинного завдання, не вчинив ніяких дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ворожою спецслужбою.

Нагадаємо, СБУ з початку 2019 року виявила в Луганській області кількох вихідців з Близького Сходу, яких завербували в ОРЛО для збору на території України відомостей про своїх співвітчизників.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області СБУ затримала жінку, яка передавала розвідувальні дані про українських військових бойовиків так званої "ДНР".