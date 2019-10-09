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Боевики вербуют иностранцев для шпионажа в Украине, - СБУ

Новости » Общество    09.10.2019 - 17:08
Боевики вербуют иностранцев для шпионажа в Украине, - СБУ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Боевики вербуют выходцев с Ближнего Востока для сведений о своих соотечественниках

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) с начала 2019 года обнаружили в Луганской области нескольких выходцев с Ближнего Востока, которых завербовали в ОРЛО для сбора на территории Украины сведений о своих соотечественниках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что контрразведчики СБУ разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Ближнего Востока представителями так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР".

Установлено, что выпускник луганского университета периодически посещал временно оккупированную территорию по личным делам. Во время последнего визита при пересечении линии разграничения через пункт пропуска "Станица Луганская" иностранца задержали боевики и в наручниках с мешком на голове отвезли в подвал, оборудованный под тюремные казематы.

"Трое суток иностранца силой держали в тюрьме, не выдвигая конкретных обвинений. Впоследствии под угрозой физической расправы боевики заставили иностранного гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был собирать для них информацию о других жителях стран Ближнего Востока, которые находятся или посещают ОРЛО или имеют бизнес на подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

По возвращении иностранца из ОРЛО на свободную от оккупации территорию Украины СБУ получила от него подробные показания об обстоятельствах пребывания в застенках "МГБ" и вербовки боевиками.

Боевики вербуют иностранцев для шпионажа в Украине, - СБУ

Фото: иностранца пытались завербовать в "ЛНР" (СБУ)

Напомним, ранее СБУ разоблачила факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".

Также РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области СБУ задержала женщину, которая передавала разведывательные данные об украинских военных боевикам так называемой "ДНР".

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