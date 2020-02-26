Боевики на Донбассе ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов, - ГУР

Российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе осуществляют артиллерийские удары по позициям украинских военных из жилых кварталов оккупированных населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным разведки, командование оккупационных войск возобновило практику ведения обстрелов украинских укреплений с позиций, расположенных в жилых районах. Такие действия боевиков усиливают недовольство мирных жителей.

"Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов уничтожается их частное имущество, также происходит дополнительное минирование подступов к указанным позициям", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром на Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб украинский военный. Оккупационные войска уже 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки и Павлополя.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ во время патрулирования на участках разведения в Станице Луганской и Золотом видели членов российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК". Боевики незаконно находятся в этом районе.