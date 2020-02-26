Бойовики на Донбасі ведуть артилерійський вогонь з житлових кварталів, - ГУР

Російські незаконні збройні формування на Донбасі здійснюють артилерійські удари по позиціях українських військових з житлових кварталів окупованих населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними розвідки, командування окупаційних військ відновило практику ведення обстрілів українських укріплень з позицій, розташованих у житлових районах. Такі дії бойовиків посилюють невдоволення мирних жителів.

"Такі дії окупантів посилили невдоволення місцевих жителів, адже від детонації у результаті пострілів знищується їх приватне майно, також відбувається додаткове мінування підступів до зазначених позицій", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні зранку на Донбасі внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув український військовий. Окупаційні війська вже 4 рази порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксовано поблизу Мар'їнки та Павлополя.

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі ОБСЄ під час патрулювання на ділянках розведення в Станиці Луганській та Золотому бачили членів російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК". Бойовики незаконно знаходяться в цьому районі.