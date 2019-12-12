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Боевики на Донбассе усиливают подготовку артподразделений, - ГУР

Новости » Общество     12.12.2019 - 14:12
Боевики на Донбассе усиливают подготовку артподразделений, - ГУР
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Боевики отрабатывают уничтожение артподразделений вблизи участков разведения сил

Командование российско-оккупационных войск на Донбассе активизировали подготовку артиллерийских и минометных подразделений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что 12 декабря начались сборы с корректировщиками артиллерийского огня артиллерийских и минометных подразделений боевиков.

"Возросла интенсивность тренировок с уточнением первоочередных целей для поражения очередных артиллерийских подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон", - сообщили в ГУР.

Также в украинской разведке отметили, что боевики усилили свои позиции на передовой за счет дополнительных разведывательных подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами и укомплектованных военнослужащими. Большинство военных прошли обучение на территории России и имеют опыт разоблачения объектов для поражения и корректировки артиллерийского огня.

Напомним, от начала суток 12 декабря на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреливались с применением ручных противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Также РБК-Украина писало, что 12 декабря на Донбасс прибыл очередной "гумконвой" из России. Сообщается, что было передано более 270 тонн "помощи" в Донецк.

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