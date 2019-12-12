ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі посилюють підготовку артпідрозділів, - ГУР

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 14:12
Бойовики на Донбасі посилюють підготовку артпідрозділів, - ГУР
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Бойовики відпрацьовують знищення артпідрозділів поблизу ділянок розведення сил

Командування російсько-окупаційних військ на Донбасі активізували підготовку артилерійських і мінометних підрозділів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що 12 грудня розпочалися збори з корректировщиками артилерійського вогню артилерійських і мінометних підрозділів бойовиків.

"Зросла інтенсивність тренувань з уточненням першочергових цілей для ураження чергових артилерійських підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін", - повідомили в ГУР.

Також в українській розвідці відзначили, що бойовики посилили свої позиції на передовій за рахунок додаткових розвідувальних підрозділів, оснащених безпілотними літальними апаратами і укомплектованих військовослужбовцями. Більшість військових пройшли навчання на території Росії і мають досвід викриття об'єктів для поразки і коригування артилерійського вогню.

Нагадаємо, від початку доби 12 грудня на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Українські позиції обстрілювалися з застосуванням ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів великого калібру.

Також РБК-Україна писало, що 12 грудня на Донбас прибув черговий "гумконвой" з Росії. Повідомляється, що було передано понад 270 тонн "допомоги" в Донецьк.

ООН уточнила кількість загиблих на Донбасі мирних жителів На Донбасі двоє українських військових дістали поранення
Новини України Донбасрозвідкабойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся