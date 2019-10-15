Боевики на Донбассе усиливают ответственность за уклонение от военной службы

Боевики на Донбассе проводят подготовку для проведения ротации на передовых позициях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

По информации ГУР, боевики усиливают ответственность за уклонение от прохождения воинской службы. Также усиливают агитационные мероприятия по привлекательности контрактной службы.

"Продолжается подготовка молодого пополнения для очередной ротации российских подразделений на передовых позициях. В частности, с новобранцами проводятся показательные занятия и интенсивные агитационно-пропагандистские мероприятия по "привлекательности контрактной службы" в ВС РФ. В то же время российское оккупационное командование усиливает ответственность за "уклонение от исполнения воинской обязанности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что боевики умалчивают об изменениях правил призыва на контрактную службу.

"В дальнейшем контрактом предусматривается взыскания штрафа с наемника в размере более 140 тыс. российских рублей в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе или вине", - сообщили в разведке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошлые сутки, 14 октября, на Донбассе боевики 21 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов ранения получил один украинский военный.