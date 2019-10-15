Бойовики на Донбасі посилюють відповідальність за ухилення від військової служби

Бойовики на Донбасі проводять підготовку для проведення ротації на передових позиціях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

За інформацією ГУР, бойовики посилюють відповідальність за ухилення від проходження військової служби. Також посилюють агітаційні заходи щодо привабливості контрактної служби.

"Триває підготовка молодого поповнення для чергової ротації російських підрозділів на передових позиціях. Зокрема, з новобранцями проводяться показові заняття і інтенсивні агітаційно-пропагандистські заходи з "привабливості контрактної служби" у ЗС РФ. У той же час російське окупаційне командування посилює відповідальність за "ухилення від виконання військового обов'язку", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що бойовики замовчують про зміни правил призову на контрактну службу.

"надалі контрактом передбачається стягнення штрафу з найманця в розмірі понад 140 тис. російських рублів у разі дострокового припинення дії контракту з його ініціативи чи вини", - повідомили в розвідці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 14 жовтня, на Донбасі бойовики 21 раз порушили режим тиші. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.