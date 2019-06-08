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Боевики на Донбассе обстреляли мирные населенные пункты

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 21:15
Боевики на Донбассе обстреляли мирные населенные пункты
Фото: последствия выстрела из ПТУР (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики осуществили обстрел из ПТУР между селами Артема и Петровка

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что были зафиксированы обстрелы мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в четверг, 6 июня, в 12 часов дня вооруженные формирования РФ осуществили обстрел участка местности вблизи населенного пункта Артема (Длинная Балка) с направления населенного пункта Обозное.

Наблюдательная группа "Станица Луганская" украинская сторона СЦКК зафиксировала воронку между населенными пунктами Артема и Петровка от выстрела ПТУР.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации. Очередной раз оккупанты показывают свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - сообщили в ООС.

 

Фото: обстрел на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей. Наблюдатели ОБСЕ 31 мая зафиксировали в населенном пункте Веселое Донецкой области уничтожения крыше восточной и северной стороны гаража.

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