Бойовики на Донбасі посилили обстріли, українські військові збили ворожий безпілотник

Ілюстративне фото (ООС)

Окупанти порушили режим тиші 24 рази

На Донбасі протягом минулої доби у середу, 15 травня, бойовики порушили режим припинення вогню 24 рази, а військові операції Об'єднаних сил у відповідь збили російський безпілотник. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики дев'ять разів застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібрів 120 і 82 мм. Також противник обстрілював українські позиції із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Павлопіль, Мар'їнка, Миколаївка, Новостроїцьке, Авдіївка, Новоселівка Друга, Лебединське, Талаківка, Гнутове. Також вогонь противник відкривав біля н.п. Золоте-4, Південне, Новгородське, Піщане, Щастя.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 15 травня одного окупанта було знищено, також противник втратив один безпілотний літальний апарат", - повідомили в прес-центрі.

Від початку поточної доби, 16 травня 2019, ворог тричі обстріляв українські позиції з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї в районі Новотроїцького, Богданівки, Павлополя.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає... Втрати ворога уточнюються", - додали в ООС.

Нагадаємо, 14 травня у районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, двох поранено.