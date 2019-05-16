ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі посилили обстріли, українські військові збили ворожий безпілотник

Новини » Суспільство    16.05.2019 - 07:29
Бойовики на Донбасі посилили обстріли, українські військові збили ворожий безпілотник
Ілюстративне фото (ООС)

Окупанти порушили режим тиші 24 рази

На Донбасі протягом минулої доби у середу, 15 травня, бойовики порушили режим припинення вогню 24 рази, а військові операції Об'єднаних сил у відповідь збили російський безпілотник. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики дев'ять разів застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібрів 120 і 82 мм. Також противник обстрілював українські позиції із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Павлопіль, Мар'їнка, Миколаївка, Новостроїцьке, Авдіївка, Новоселівка Друга, Лебединське, Талаківка, Гнутове. Також вогонь противник відкривав біля н.п. Золоте-4, Південне, Новгородське, Піщане, Щастя.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 15 травня одного окупанта було знищено, також противник втратив один безпілотний літальний апарат", - повідомили в прес-центрі.

Від початку поточної доби, 16 травня 2019, ворог тричі обстріляв українські позиції з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї в районі Новотроїцького, Богданівки, Павлополя.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає... Втрати ворога уточнюються", - додали в ООС.

 

Нагадаємо, 14 травня у районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, двох поранено.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Богданівки і Мар'їнки Протягом тижня українські сапери розмінували понад 60 га території Донбасу
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся