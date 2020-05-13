Боевики на Донбассе усилили обстрелы, ранен украинский военный

От начала текущих суток, 13 мая, оккупанты пять раз нарушали режим "тишины" на Донбассе, в результате чего один украинский защитник получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, ночью, с 1:50, боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения по защитникам Гнутового. Кроме того, оккупанты дважды применили от оккупированного ими пгт Сентяновка миномет по позициям защитников Крымского, выпустив 20 мин 120-го калибра. Также они вели здесь огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вместе с тем, вооруженные формирования РФ после 7:55 вели огонь по защитникам Орехового из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. Кроме того, после 10:05 из автоматических станковых гранатометов были зафиксированы обстрелы по оборонцах Старогнатовки.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь, где оказали надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, во вторник, 12 мая, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.