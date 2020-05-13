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Бойовики на Донбасі посилили обстріли, поранений український військовий

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Пораненого військовослужбовця доставлено до військового госпіталю та надано медичну допомогу

Від початку поточної доби, 13 травня, окупанти п'ять разів порушували режим "тиші" на Донбасі, у результаті чого один український захисник отримав осколкове поранення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, вночі, з 1:50, бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по оборонцям Гнутового. Крім того, окупанти двічі застосували від окупованого ними смт Сентянівка міномет по позиціях оборонців Кримського, випустивши загалом 20 мін 120-го калібру. Також вони вели тут вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Разом з тим, збройні формування РФ після 7:55 вели вогонь по захисниках Оріхового з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. Крім того, після 10:05 з автоматичних станкових гранатометів були зафіксовані обстріли по оборонцях Старогнатівки.

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Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його було оперативно доставлено до військового мобільного госпіталю та надано належну медичну допомогу.

Нагадаємо, у вівторок, 12 травня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.