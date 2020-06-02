Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины" на линии боевого столкновения

От начала суток боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. Боевых потерь среди защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, российско-оккупационные войска в 2:35 совершили обстрел позиций ООС неподалеку Майорска. Они применили гранатометы и стрелковое оружие по направлению от шахты 6-7 оккупированной Горловки.

Вместе с тем, после 8:55 защитники Павлополя зафиксировали разрывы трех мин оккупантов. Кроме минометного обстрела Боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в 10:45 оккупационные войска применили стрелковое оружие по украинским защитникам Новозвановки.

Как отмечается, украинские военнослужащие из легкого пехотного вооружения прекращали вооруженную активность оккупационных войск. В результате прицельных обстрелов боевиков боевых потерь от начала суток среди защитников нет.

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение мая потери боевиков на Донбассе составили 143 человека убитыми и ранеными.

Вместе с тем, Андрей Ермак заявил, что базовым условием дальнейшего разведения сил и разминирования на Донбассе єсть полное прекращение огня.