Бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші" на лінії бойового зіткнення

Від початку доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. Бойових втрат серед оборонців немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, російсько-окупаційні війська о 2:35 здійснили обстріл позицій ООС неподалік Майорська. Вони застосували гранатомети та стрілецьку зброю з напрямку від шахти 6-7 окупованої Горлівки.

Разом з тим, після 8:55 захисники Павлополя зафіксували розриви трьох мін окупантів. Окрім мінометного обстрілу Бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також о 10:45 окупаційні війська застосували стрілецьку зброю по українським оборонцям Новозванівки.

Як зазначається, українські військовослужбовці з легкого піхотного озброєння припиняли збройну активність окупаційних військ. Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків бойових втрат від початку доби серед оборонців немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом травня втрати бойовиків на Донбасі склали 143 людини убитими і пораненими.

Разом з тим, Андрій Єрмак заявив, що базовою умовою подальшого розведення сил і розмінування на Донбасі є повне припинення вогню.