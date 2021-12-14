Боевики на Донбассе три раза открыли огонь по украинским военным
Фото: боевики на Донбассе три раза открыли огонь по украинским военным (фото facebook.com/mod.mil.rus)
С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации трижды открыли огонь по позициям военных Украины. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики трижды открыли огонь, а именно:
- вблизи Новолуганска - обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в направлении Новотошковского - осуществили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
- в районе Авдеевки - вели огонь из минометов калибра 120 мм.
В результате обстрелов никто не пострадал.
"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы",- пишет пресс-служба.