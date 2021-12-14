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Боевики на Донбассе три раза открыли огонь по украинским военным

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 17:49
Боевики на Донбассе три раза открыли огонь по украинским военным Фото: боевики на Донбассе три раза открыли огонь по украинским военным (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации трижды открыли огонь по позициям военных Украины. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики трижды открыли огонь, а именно:

  • вблизи Новолуганска - обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в направлении Новотошковского - осуществили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
  • в районе Авдеевки - вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов никто не пострадал.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы",- пишет пресс-служба.

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