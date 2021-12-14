Бойовики на Донбасі три рази відкрили вогонь по українським військовим
Фото: бойовики на Донбасі три рази відкрили вогонь по українським військовим (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку доби, в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації тричі відкрили вогонь по позиціях військових України. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь, а саме:
- поблизу Новолуганська - обстрілювали з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в напрямку Новотошківського - здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
- в районі Авдіївки - вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли",- пише пресслужба.