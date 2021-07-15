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Боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции ООС: пострадали трое украинских военных

Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики на Донбассе с начала 15 июля трижды открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала сегодняшнего дня, 15 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - отметили в ООС.

В районе населенного пункта Причепиловка вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новоалександровки боевики применяли противотанковые ракетные комплексы. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов боевиков двое украинских военнослужащих получили ранения, а один - боевую травму. Они направлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Напомним, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения.

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ДонбассобстрелООС