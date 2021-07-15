RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики на Донбасі три рази обстріляли позиції ООС: постраждали троє українських військових

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики на Донбасі з початку 15 Липня тричі відкривали вогонь по позиціях ООС. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення, ще один - бойову травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"З початку сьогоднішнього дня, 15 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.

У районі населеного пункту Причепилівка збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новоолександрівки бойовики застосовували протитанкові ракетні комплекси. Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів бойовиків двоє українських військовослужбовців отримали поранення, а один - бойову травму. Вони направлені до лікувального закладу. Стан їх здоров'я - задовільний.

Нагадаємо, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу два військовослужбовці отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасобстрелООС