Бойовики на Донбасі три рази обстріляли позиції ООС: постраждали троє українських військових

Бойовики на Донбасі з початку 15 Липня тричі відкривали вогонь по позиціях ООС. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення, ще один - бойову травму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
"З початку сьогоднішнього дня, 15 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.
У районі населеного пункту Причепилівка збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Новоолександрівки бойовики застосовували протитанкові ракетні комплекси. Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілів бойовиків двоє українських військовослужбовців отримали поранення, а один - бойову травму. Вони направлені до лікувального закладу. Стан їх здоров'я - задовільний.
Нагадаємо, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу два військовослужбовці отримали поранення.