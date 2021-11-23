ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину": ранен украинский военный

Новина українською →
Донбасс, Вторник 23 ноября 2021 17:23
Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину": ранен украинский военный Фото: боевики три раза стреляли на Донбассе - ранен военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала текущих суток, 23 ноября, пророссийские боевики три раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении ООС.

Боевики вели огонь в направлении населенных пунктов Зайцево и Верхнеторецк. Противник применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Шумы оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Военному оказана медицинская помощь. Он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь и вынудили противника прекратить обстрелы.

Напомним, 22 ноября пророссийские боевики 7 раз обстреливали позиции украинских военных. Ранения получили два бойца

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"