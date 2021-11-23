Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину": ранен украинский военный

С начала текущих суток, 23 ноября, пророссийские боевики три раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении ООС.

Боевики вели огонь в направлении населенных пунктов Зайцево и Верхнеторецк. Противник применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Шумы оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Военному оказана медицинская помощь. Он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь и вынудили противника прекратить обстрелы.