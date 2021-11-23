Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу": поранений український військовий
З початку поточної доби, 23 листопада, проросійські бойовики три рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил (ООС).
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні ООС.
Бойовики вели вогонь у напрямку населених пунктів Зайцеве та Верхньоторецьке. Противник застосовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
У районі селища шуми окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
В результаті обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення. Військовому надано медичну допомогу. Він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.
Нагадаємо, 22 листопада проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції українських військових. Поранення отримали два бійці