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Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу": поранений український військовий

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Донбас, Вівторок 23 листопада 2021 17:23
Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу": поранений український військовий Фото: бойовики три рази стріляли на Донбасі - поранений військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку поточної доби, 23 листопада, проросійські бойовики три рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил (ООС).

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні ООС.

Бойовики вели вогонь у напрямку населених пунктів Зайцеве та Верхньоторецьке. Противник застосовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі селища шуми окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення. Військовому надано медичну допомогу. Він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, 22 листопада проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції українських військових. Поранення отримали два бійці

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