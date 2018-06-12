Боевики на Донбассе за сутки вдвое увеличили применение тяжелого вооружения, - ООС

За минувшие сутки, 11 июня, в районе проведения операции Объединенных сил обстановка оставалась стабильной и контролируемой. #ООС #операція_ОС #брифинг Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 11 раз применяли тяжелое вооружение. Остается напряженной обстановка в районе населенного пункта Новотошківське, что на Луганщине. Противник под огневым воздействием не прекращает попыток отбросить наши подразделения с занятых позиций. Защитники Новотошківки стойко обороняют опорные пукти и не позволяют противнику продвинуться вперед. Неспокойной остается и обстановка вокруг Авдеевки, что на Донетчине. На протяжении минувших суток враг основные усилия сосредоточивал на овладении Авдеевским развязкой. При поддержке огня из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов враг дважды пытался овладеть опорным пунктом, прикрывающим важный дорожный направление. Защитники Авдеевки вовремя обнаружили намерения противника, подавляли его огневые средства и сосредоточенным огнем отражали атаки противника. Боевые действия на этом направлении продолжались в течение вечера до наступления темноты. В ходе отражения атак противника двое наших защитников были ранены. Положение наших подразделений осталось неизменным. Отмечается также активизация противника в районе населенного пункта Пески, где боевые действия продолжались почти целые сутки. Террористы открывали огонь преимущественно из минометов и автоматических гранатометов. Огонь велся с окраин Донецка, как всегда из жилых кварталов и имел целью спровоцировать огонь в ответ. Об'объединенные силы не ведут огонь по жилым кварталам. Вместе с тем, наносят поражение по военным объектам боевиков, и ведут огонь на упреждение ради принуждение врага прекратить огонь. В ходе ведения боев в районе населенного пункта Пески одного нашего защитника было ранено. Достаточно высокой остается интенсивность боевых действий на Мариупольском направлении. Противник трижды применил огонь из артиллерии и минометов по защитникам населенных пунктов Ломакине, Водяное и Широкине. Семь раз вел прицельный огонь с применением стрелкового оружия и гранатометов, не прекращая попыток отбросить наши подразделения с занимаемых позиций. Умелыми действиями морских пехотинцев пять боевиков были уничтожены. Потерь среди защитников Мариуполя нет. В целом за минувшие сутки боевики российско-оккупационных группировок применения тяжелого вооружения увеличили в два раза по сравнению с предыдущей эпохой. Отмечено работу нескольких съемочных групп российских пропагандистских телеканалов на передовых позициях боевиков. Наиболее вероятно, такие действия противника имели целью спровоцировать Об'объединенные силы на ответный огонь с последующим обвинением Украины в нарушении Минских договоренностей во время встречи министров иностранных дел в «нормандском формате». Противовоздушной обороной об'объединенных сил выявлено 6 случаев использования противником беспилотных летательных аппаратов российского производства. Беспилотники пытались вести разведку на Попаснянском, Бахмутском, Авдеевском и Мариупольском направлениях. Для запрета деятельности технической разведки врага своевременно применялись подразделения радиоэлектронной борьбы и огневые средства подразделений противовоздушной обороны. Текущих суток, 12 июня, враг открывал огонь по защитникам Новотошківського и Ломакиного. Потерь среди наших войск нет. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Полицейские изъяли у местных жителей 2 гранаты, патроны, реактивные сигнальные патроны, которые направлены на экспертизу. По данным фактам начаты уголовные производства. Сотрудниками Национальной полиции и пограничниками контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» задержан мужчина, который проходил службу в рядах российско-оккупационных войск водителем «БМП». Продолжается проверка. Военнослужащие Национальной гвардии Украины в составе Объединенных сил, в течение прошлых суток, 11 июня, на блокпостах в Донецкой области задержали 5 человек по подозрению в нарушении украинского законодательства, из них четыре гражданина – за причастность к незаконных вооруженных формирований. Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало около 20 тысяч человек и свыше 5 тысяч транспортных средств. 12 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. С целью выявления документов выданных оккупационной администрацией продолжается работа представителей Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, из состава Объединенных сил. За прошедшие сутки изъято 5 документов, их владельцы задержаны. Проводится проверка. 11 июня военнослужащими Объединенных сил осуществлено сопровождение специалистов ремонтной бригады Попаснянской РЭС. Проведен осмотр и ремонт линии, восстановлено электроснабжение в населенных пунктах Новозванівка, Троицкое и Вискрива. Также, с целью восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры, обеспечена работа представителей международной гуманитарной организации в населенном пункте Авдеевка. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил подполковник Виктор Шубец.