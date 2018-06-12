Бойовики на Донбасі за добу вдвічі збільшили застосування важкого озброєння, - ООС

За минулу добу, 11 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстановка залишалася стабільною та контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Російсько-окупаційні війська 27 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 11 разів застосовували важке озброєння. Залишається напруженою обстановка в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. Противник під вогневим впливом не припиняє спроб відкинути наші підрозділи із зайнятих позицій. Захисники Новотошківки стійко обороняють опорні пукти та не дозволяють противнику просунутися вперед. Неспокійною залишається й обстановка навколо Авдіївки, що на Донеччині. Упродовж минулої доби ворог основні зусилля зосереджував на оволодінні Авдіївською розв’язкою. За підтримки вогню з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів ворог двічі намагався оволодіти опорним пунктом, що прикриває важливий дорожній напрямок. Захисники Авдіївки вчасно виявили наміри противника, подавляли його вогневі засоби та зосередженим вогнем відбивали атаки противника. Бойові дії на цьому напрямку тривали упродовж вечора до настання темряви. У ході відбиття атак противника двоє наших захисників було поранено. Положення наших підрозділів залишилося незмінним. Відмічається також активізація противника в районі населеного пункту Піски, де бойові дії тривали майже всю добу. Терористи відкривали вогонь переважно з мінометів та автоматичних гранатометів. Вогонь вівся з околиць Донецька, як завжди з житлових кварталів й мав на меті спровокувати вогонь у відповідь. Об'єднані сили не ведуть вогонь по житлових кварталах. Разом з тим, наносять ураження по військовим об’єктам бойовиків, та ведуть вогонь на упередження задля примушення ворога припинити вогонь. В ході ведення боїв в районі населеного пункту Піски одного нашого захисника було поранено. Досить високою залишається інтенсивність бойових дій на Маріупольському напрямку. Противник тричі застосував вогонь з артилерії та мінометів по захисниках населених пунктів Ломакине, Водяне та Широкине. Сім разів вів прицільний вогонь із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів, не припиняючи спроб відкинути наші підрозділи із займаних позицій. Вмілими діями морських піхотинців п’ять бойовиків було знищено. Втрат серед захисників Маріуполя немає. У цілому за минулу добу бойовики російсько-окупаційних угруповань застосування важкого озброєння збільшили у два рази порівняно з попередньою добою. Відмічено роботу декількох знімальних груп російських пропагандистських телеканалів на передових позиціях бойовиків. Найймовірніше, такі дії противника мали на меті спровокувати Об'єднані сили на вогонь у відповідь з подальшим звинуваченням України у порушенні Мінських домовленостей під час зустрічі міністрів іноземних справ в «нормандському форматі». Протиповітряною обороною об'єднаних сил виявлено 6 випадків застосування противником безпілотних літальних апаратів російського виробництва. Безпілотники намагалися вести розвідку на Попаснянському, Бахмутському, Авдіївському та Маріупольському напрямках. Для заборони діяльності технічної розвідки ворога своєчасно застосовувалися підрозділи радіоелектронної боротьби та вогневі засоби підрозділів протиповітряної оборони. Поточної доби, 12 червня, ворог відкривав вогонь по захисниках Новотошківського та Ломакиного. Втрат серед наших військ немає. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Поліцейські вилучили у місцевих мешканців 2 гранати, набої, реактивні сигнальні набої, які спрямовано на експертизу. За даними фактами розпочато кримінальні провадження. Співробітниками Національної поліції та прикордонниками на контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» затримано чоловіка, який проходив службу в лавах російсько-окупаційних військ водієм «БМП». Триває перевірка. Військовослужбовці Національної гвардії України у складі Об’єднаних сил, протягом минулої доби, 11 червня, на блокпостах в Донецькій області затримали 5 чоловік за підозрою в порушенні українського законодавства, з них чотири громадянина – за причетність до незаконних збройних формувань. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало близько 20 тисяч осіб та понад 5 тисяч транспортних засобів. 12 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. З метою виявлення документів виданих окупаційною адміністрацією продовжується робота представників Державної прикордонної служби спільно з співробітниками Державної фіскальної служби України, зі складу Об’єднаних сил. За минулу добу вилучено 5 документів, їх власників затримано. Проводиться перевірка. 11 червня військовослужбовцями Об’єднаних сил здійснено супровід фахівців ремонтної бригади Попаснянської РЕС. Проведено огляд та ремонт лінії, відновлено електропостачання в населених пунктах Новозванівка, Троїцьке та Вискрива. Також, з метою відновлення пошкодженої і зруйнованої інфраструктури, забезпечено роботу представників міжнародної гуманітарної організації у населеному пункті Авдіївка. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.