Боевики на Донбассе за сутки 6 раз применяли беспилотники для разведки позиций ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Течение суток прошла, обстановка на линии соприкосновения не претерпела существенных изменений. Ситуация в районе проведения операции О'объединенных сил остается вполне контролируемой. Российские оккупационные войска продолжают нарушать установленное перемирие с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях применяют 82-мм минометы. Всего за минувшие сутки, 07 августа, 36 раз противник обстрелял позиции наших войск, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения. На Луганском направлении сохраняется напряженная ситуация вокруг населенного пункта Крымское, где враг 4 раза обстреливал военнослужащих Об'объединенных сил различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Также, противник применил 82 мм минометы по нашим позициям. На этом направлении российские оккупационные войска совершили провокации и в районах населенных пунктов Малиновое и Станица Луганская. При чем, в Станице Луганской снова на участке разведения сторон. Это делается намеренно, чтобы в очередной раз сорвать исполнение решения Трехсторонней контактной группы. Потерь среди личного состава Об'объединенных сил на этом направлении не учтено. На Попаснянском направлении под вражескими обстрелами оказались позиции украинских защитников возле Новозванівки и Троицкого. Для осуществления обстрелов противник в основном использовал крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди наших военнослужащих нет. Неспокойно было на Світлодарському направлении. Противник, используя крупнокалиберные пулеметы, вел огонь по защитникам Новолуганського, Луганского и Светлодарска. Кроме этого оккупанты дважды открывали огонь по защитникам Новолуганського, с применение минометов калибром 82 мм. Отмечается незначительное снижение активности противника на Донецком направлении. Огонь открывался из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям наших сил в районах населенных пунктов Опытное, Мар'їнка и Красногоровка. Остается сложной ситуация на подступах к Мариуполя. За минувшие сутки противник 17 раз обстреливал позиции О'объединенных сил. В частности, под огнем минометов 82 мм калибра оказались защитники Широкиного. По защитникам Лебединского враг вел огонь из ручных противотанковых и станковых гранатометов, а также из міномету калибра 82 мм. Место расположения огневых средств и направление огня противника были вовремя обнаружены. Потерь среди личного состава не допущено. Подразделениями Об'объединенных сил для стабилизации ситуации принимались меры по подавлению огневых точек оккупантов. В районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Гнутове российско-оккупационные войска применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь среди личного состава на этом направлении не допущено. Враг продолжает попытки ведения воздушной разведки позиций Об'объединенных сил. С этой целью противник шесть раз применял БПЛА. Средствами ПВО их идентифицировано как «Орлан-10» российского производства. Благодаря своевременному реагированию средств радиоэлектронной борьбы работа БПЛА противника была приостановлена до линии соприкосновения. От полуночи зафиксировано 6 обстрелов по позициям наших войск вблизи населенных пунктов Крымское, Широкине, Водяное и Лебединское. Тяжелое вооружение не применялось. Таким образом ситуация на линии соприкосновения остается полностью контролируемой с признаками частичного обострения на Мариупольском направлении. Для Об'объединенных сил прошла эпоха прошла без потерь личного состава и техники. Противник продолжает игнорировать договоренности о прекращении огня, применяет минометы на Мариупольском и Луганском направлениях. Для стабилизации ситуации и с целью сохранения жизни и здоровья'я военнослужащих Об'объединенных сил подразделениями, обороняются принимаются адекватные меры, усилены все виды разведки и меры безопасности. Все факты открытия огня оккупантами задокументированы и переданы международных организаций. Продолжается работа по установлению персональных данных лиц, которые причастны к ведению огня по позициям Вооруженных Сил Украины. По уточненным данным разведки, в результате нарушения режима прекращения огня и несоблюдение условий мирных договоренностей, 3 оккупанты уничтожены и 9 ранены. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Правоохранители Об'объединенных сил проводят мероприятия по усилению контрольно-пропускного режима, общественной безопасности, предотвращения незаконного перемещения товаров и материальных ценностей, оружия и взрывчатки. Сотрудники полиции Луганщины, со склада В'объединенных сил, во время несения службы на автостанции в городе Кременная в ходе проверки документов и вещей у пассажиров обнаружили у местного жителя 53 патроны к АК калибра 5,45 мм и пакет с веществом похожее на коноплю. Задержанный, 32-летний мужчина, который ранее был приговорен. Кроме этого из незаконного оборота изъято 1 РПГ-26, 1 минометная мина 120 мм, 1 грамм амфетамина, 10 мл опия ацетилированного и 23 растения конопли. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 21 тысячи человек и почти 3 тысячи транспортных средств. 18 лицам по различным причинам отказано в пропуске через линию разграничения. Представителями Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил было изъято контрабандного товара на сумму 14 400 гривен. Так вчера пограничным нарядом и сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Об'объединенных сил в ходе осмотра автомобиля у гражданина Украины были обнаружены и изъятии спец средства для обороны и табачные изделия. В этот же день на КПВВ «Станица Луганская» неудавшийся контрабандист пытался провести электронику на сумму свыше 14 тысяч гривен. Кроме того, вчера военнослужащие Объединенных сил обеспечили сопровождение и охрану представителям международной организации, которые доставили почти 10 тонн питьевой воды в поселки Водяное, Уманское, Невельське. Также украинские военные доставили информационные материалы и продукты питания жителям Волновахи, Майского и Гладосового. Таким образом подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.