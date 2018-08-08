Бойовики на Донбасі за добу 6 разів застосовували безпілотники для розвідки позицій ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Протягом доби що минула, обстановка на лінії зіткнення не зазнала суттєвих змін. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається цілком контрольованою. Російські окупаційні війська продовжують порушувати встановлене перемир’я із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках застосовують 82-мм міномети. Всього за минулу добу, 07 серпня, противник 36 разів обстріляв позиції наших військ, у тому числі 5 разів із важкого озброєння. На Луганському напрямку зберігається напружена ситуація навколо населеного пункту Кримське, де ворог 4 рази обстрілював військовослужбовців Об'єднаних сил з різних типів гранатометів та стрілецької зброї. Також, противник застосував 82 мм міномети по наших позиціях. На цьому напрямку російські окупаційні війська вчинили провокації й у районах населених пунктів Малинове та Станиця Луганська. При чому, у Станиці Луганській знову на ділянці розведення сторін. Це робиться навмисно, щоб вчергове зірвати виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил на цьому напрямку не обліковано. На Попаснянському напрямку під ворожими обстрілами опинилися позиції українських захисників біля Новозванівки та Троїцького. Для здійснення обстрілів противник в основному використовував великокаліберні кулемети. Втрат серед наших військовослужбовців немає. Неспокійно було на Світлодарському напрямку. Противник, використовуючи великокаліберні кулемети, вів вогонь по захисниках Новолуганського, Луганського та Світлодарська. Крім цього окупанти двічі відкривали вогонь по захисникам Новолуганського, із застосування мінометів калібром 82 мм. Відмічається незначне зниження активності противника на Донецькому напрямку. Вогонь відкривався з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях наших сил в районах населених пунктів Опитне, Мар'їнка та Красногорівка. Залишається складною ситуація на підступах до Маріуполя. За минулу добу противник 17 разів обстрілював позиції Об'єднаних сил. Зокрема під вогнем мінометів 82 мм калібру опинилися захисники Широкиного. По захисниках Лебединського ворог вів вогонь з ручних протитанкових та станкових гранатометів, а також з міномету калібру 82 мм. Місце розташування вогневих засобів та напрямок огню противника були вчасно виявлені. Втрат серед особового складу не допущено. Підрозділами Об'єднаних сил для стабілізації ситуації вживались заходи з придушення вогневих точок окупантів. В районах населених пунктів Павлопіль, Водяне та Гнутове російсько-окупаційні війська застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед особового складу на цьому напрямку не допущено. Ворог продовжує спроби ведення повітряної розвідки позицій Об'єднаних сил. З цією метою противник шість разів застосовував БПЛА. Засобами ППО їх ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва. Завдяки своєчасному реагуванню засобів радіоелектронної боротьби робота БПЛА противника була припинена до лінії зіткнення. Від опівночі зафіксовано 6 обстріли по позиціям наших військ поблизу населених пунктів Кримське, Широкине, Водяне та Лебединське. Важке озброєння не застосовувалось. Таким чином ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою з ознаками часткового загострення на Маріупольському напрямку. Для Об'єднаних сил минула доба пройшла без втрат особового складу та техніки. Противник продовжує ігнорувати домовленості щодо припинення вогню, застосовує міномети на Маріупольському та Луганському напрямках. Для стабілізації ситуації та з метою збереження життя та здоров'я військовослужбовців Об'єднаних сил підрозділами, що обороняються вживаються адекватні заходи, посилені всі види розвідки та заходи безпеки. Всі факти відкриття вогню окупантами задокументовані та передані до міжнародних організацій. Продовжується робота щодо встановлення персональних даних осіб, які причетні до ведення вогню по позиціях Збройних Сил України. За уточненими даними розвідки, внаслідок порушення режиму припинення вогню та недотримання умов мирних домовленостей, 3 окупанти знищено та 9 поранено. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Правоохоронці Об'єднаних сил проводять заходи з посилення контрольно-пропускного режиму, публічної безпеки, унеможливлення незаконного переміщення товарів та матеріальних цінностей, зброї і вибухівки. Працівники поліції Луганщини, зі складу Об'єднаних сил, під час несення служби на автостанції у місті Кремінна в ході перевірки документів та речей у пасажирів виявили у місцевого мешканця 53 патрони до АК калібру 5,45 мм та пакет з речовиною схожу на коноплю. Затриманий, 32-річний чоловік, який раніше був засуджений. Окрім цього із незаконного обігу вилучено 1 РПГ-26, 1 мінометна міна 120 мм, 1 грам амфетаміну, 10 мл опію ацетильованого та 23 рослини коноплі. Контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 21 тисяча осіб та майже 3 тисячі транспортних засобів. 18 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Представниками Державної прикордонної служби спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил було вилучено контрабандного товару на суму 14 400 гривень. Так вчора прикордонним нарядом та працівниками Державної фіскальної служби зі складу Об'єднаних сил на в ході огляду автомобіля у громадянина України були виявлені та вилученні спец засоби для оборони та тютюнові вироби. Цього ж дня на КПВВ «Станиця Луганська» невдалий контрабандист намагався провести електроніку на суму понад 14 тисяч гривень. Крім того, вчора військовослужбовці Об’єднаних сил забезпечили супровід і охорону представникам міжнародної організації, які доставили майже 10 тон питної води у селища Водяне, Уманське, Невельське. Також українські військові доставили інформаційні матеріали та продукти харчування мешканцям Волновахи, Травневого та Гладосового. Таким чином підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах.