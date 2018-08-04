Боевики на Донбассе за сутки 36 раз обстреливали позиции ООС

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 3 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся по защитникам Крымского, Макарова, Новолуганского, Луганского, Пивденного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял наши позиции возле Крымского из 82-мм минометов", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм защитников Талаковки и вели огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм по позициям войск ООС возле Павлополя.

По данным разведки, один боевик погиб, еще один получил ранения.

В течение текущих суток, 4 августа, боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.

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Напомним, 3 августа первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что вооруженные формирования на Донбассе продолжают препятствовать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в доступе к объектам и территориям, особенно в районе Новоазовска и границы с Россией, иногда с применением оружия.