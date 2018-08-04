Бойовики на Донбасі за добу 36 разів обстрілювали позиції ООС

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 3 серпня, бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі 6 разів із важкого озброєння. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Втрат серед українських військових за минулу добу немає.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вівся по захисниках Кримського, Макарового, Новолуганського, Луганського, Південного, Залізного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, ворог 3 рази обстріляв наші позиції біля Кримського із 82-мм мінометів", - повідомляють у ООС.

Крім цього, бойовики обстріляли із мінометів калібром 82 мм захисників Талаківки та вели вогонь із танка, мінометів калібром 120 мм та 82 мм по позиціях військ ООС біля Павлополя.

За даними розвідки, один бойовик загинув, ще один дістав поранення.

Упродовж поточної доби, 4 серпня, бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Новозванівки, Троїцького, Мар’їнки та Водяного.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 3 серпня перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що збройні формування на Донбасі продовжують перешкоджати спостерігачам Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у доступі до об'єктів і територій, особливо в районі Новоазовська та кордону із Росією, інколи із застосуванням зброї.