Боевики на Донбассе за сутки 25 раз обстреляли позиции ООС

Новости Происшествия 29.07.2018 - 07:31
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Погибло двое украинских военных, еще двое были ранены

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 28 июля, боевики 25 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе трижды из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Как сообщало РБК-Украина, двое украинских военных погибли, еще двое были ранены.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с этим, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики силами диверсионно-разведывательной группы попытались захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское. Четыре боевика были уничтожены, еще шестеро ранены.

В течение текущих суток, 29 июля, боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского, Опытного и Павлополя.

Боевики на Донбассе за сутки 25 раз обстреляли позиции ООС

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, 28 июля в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.

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