Боевики на Донбассе стягивают военную технику и минируют территории, - разведка

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе и осуществляют минирование местности. В результате чего боевики подорвались на собственных минах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечено, что недавно в Россию прибыло около 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и противотанковыми и противопехотными минами.
Кроме этого, в течение прошлой недели осуществлялось интенсивное минирование прилегающей к линии соприкосновения территории минами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, которые запрещены международными Конвенциями.
Указано, что минно-взрывные устройства устанавливались как средствами дистанционного минирования, так и диверсионно-разведывательными группами оккупантов.
Однако, как отмечают в разведке, интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск.
Напомним, сегодня боевики нарушили режим "тишины" на Донбассе, в результате вражеского обстрела один из украинских военных получил ранения.
Добавим, стало известно имя украинского военнослужащего, который погиб вчера на Донбассе.