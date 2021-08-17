Боевики на Донбассе стягивают военную технику и минируют территории, - разведка

Отмечено, что недавно в Россию прибыло около 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и противотанковыми и противопехотными минами.

Кроме этого, в течение прошлой недели осуществлялось интенсивное минирование прилегающей к линии соприкосновения территории минами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, которые запрещены международными Конвенциями.

Указано, что минно-взрывные устройства устанавливались как средствами дистанционного минирования, так и диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

Однако, как отмечают в разведке, интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск.