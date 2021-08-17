RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики на Донбасі стягують військову техніку та мінують території, - розвідка

Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі та здійснюють мінування місцевості. Внаслідок чого бойовики підірвалися на власних мінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначено, що нещодавно Росії прибуло близько 10 вантажних автомобілів з боєприпасами і протитанковими та протипіхотними мінами.

Крім цього, протягом минулого тижня здійснювалось інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними Конвенціями.

Вказано, що мінно-вибухові пристрої встановлювались як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів.

Однак, як зазначають у розвідці, інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

Нагадаємо, сьогодні бойовики порушили режим "тиші" на Донбасі, внаслідок ворожого обстрілу один з українських військових отримав поранення.

Додамо, стало відомо ім'я українського військовослужбовця, який загинув вчора на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасОкуповані території