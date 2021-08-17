Украинский военный получил ранение в результате обстрела боевиков на Донбассе
Сегодня, 17 августа, российские оккупанты нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате вражеского обстрела один из украинских военных получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТУ "Пивнич".
"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", - говорится в сообщении.
Известно, что раненого военного госпитализировали, сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное.
Отмечено, что о действиях вооруженных формирований РФ уже сообщили представителям ОБСЕ.
Напомним, за прошедшие сутки 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.