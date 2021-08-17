Бойовики на Донбасі стягують військову техніку та мінують території, - розвідка

Російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі та здійснюють мінування місцевості. Внаслідок чого бойовики підірвалися на власних мінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України .

Зазначено, що нещодавно Росії прибуло близько 10 вантажних автомобілів з боєприпасами і протитанковими та протипіхотними мінами.

Крім цього, протягом минулого тижня здійснювалось інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними Конвенціями.

Вказано, що мінно-вибухові пристрої встановлювались як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів.

Однак, як зазначають у розвідці, інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ.