Боевики на Донбассе стреляли возле населенных пунктов Зализное и Зайцево

Во вторник, 7 сентября, российские оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики открывали огонь вблизи населенных пунктов Зализное и Зайцево.

"Вблизи населенного пункта Зализное российские оккупанты использовали станковый противотанковый гранатомет. А в направлении Зайцево осуществили обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия", - говорится в сообщении.

По информации разведки, российские оккупационные войска продолжают наращивать боевые позиции и осуществлять минирование местности, включая участками территории в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.

"Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными Конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения", - добавляют в сообщении.

Указано, что минирование местности приводит к потерям среди личного состава российских оккупационных войск, однако враг пытается скрыть информацию о фактах гибели.