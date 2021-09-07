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Бойовики на Донбасі стріляли біля населених пунктів Залізне та Зайцеве

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Донбас, Вівторок 07 вересня 2021 14:25
Бойовики на Донбасі стріляли біля населених пунктів Залізне та Зайцеве Фото: Бойовики на Донбасі стріляли біля населених пунктів Залізне та Зайцеве (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У вівторок, 7 вересня, російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь поблизу населених пунктів Залізне та Зайцеве.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

"Поблизу населеного пункту Залізне російські окупанти використали станковий протитанковий гранатомет. А у напрямку Зайцевого здійснили обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, російські окупаційні війська продовжують нарощувати бойові позиції та здійснювати мінування місцевості, включно з ділянками території у тилових районах неподалік від лінії зіткнення.

"Противник встановлює мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових мін і заборонених міжнародними Конвенціями протипіхотних ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Дії окупантів створюють додаткову небезпеку для цивільного населення", - додають у повідомленні.

Вказано, що мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу російських окупаційних військ, однак ворог намагається приховати інформацію про факти загибелі.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів.

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Донбас Зайцево
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