Бойовики на Донбасі стріляли біля населених пунктів Залізне та Зайцеве

У вівторок, 7 вересня, російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь поблизу населених пунктів Залізне та Зайцеве.

"Поблизу населеного пункту Залізне російські окупанти використали станковий протитанковий гранатомет. А у напрямку Зайцевого здійснили обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, російські окупаційні війська продовжують нарощувати бойові позиції та здійснювати мінування місцевості, включно з ділянками території у тилових районах неподалік від лінії зіткнення.

"Противник встановлює мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових мін і заборонених міжнародними Конвенціями протипіхотних ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Дії окупантів створюють додаткову небезпеку для цивільного населення", - додають у повідомленні.

Вказано, що мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу російських окупаційних військ, однак ворог намагається приховати інформацію про факти загибелі.