Боевики на Донбассе совершили провокационный выстрел

На Донбассе с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация полностью контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреливали украинские позиции из автоматического станкового гранатомета возле Хутора Вильный.

Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет.

При этом отмечается, что на всех участках ответственности украинских подразделений режим "тишины" сохраняется в полной мере.

25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва, вероятно, на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих. Воинов было оперативно доставлено в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Кроме того, за минувшие сутки сотрудниками Нацполиции совместно с представителями Госпогранслужбы и ГСЧС в одном из разрушенных домов населенного пункта Новотроицкое Донецкой области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, среди которых несколько тысяч патронов к стрелковому вооружению, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, на Донбассе погиб один украинский военный из-за неосторожного обращения с оружием.

Кроме того, на Донбассе 24 августа зафиксировано одно нарушение "тишины" со стороны боевиков.