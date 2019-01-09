ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі зменшили вогневу активність до мінімуму

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 12:41
Бойовики на Донбасі зменшили вогневу активність до мінімуму
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчора бойовики один раз відкривали вогонь по позиціям українських військ на Донбасі

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі зменшили вогневу активність до мінімуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

За даними Міноборони, вчора, 8 січня, бойовики один раз відкривали вогонь по позиціям українських військ на Донбасі, заборонене Мінськом озброєння не застосовувалося.

Повідомляється, що протягом 20 хвилин бойовики обстрілювали позиції ООС неподалік Новотошківського із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Протягом минулої доби жоден український воїн не загинув і не зазнав поранень", - повідомив Праута.

Крім того, Праута додав, що станом на 12:00 9 січня бойовики один раз порушували режим тиші - на Донецькому напрямку. Протягом 20 хвилин бойовики зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілювали опорні пункти українських військ поблизу Новомихайлівки. Втрат серед особового складу об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 8 січня 2019 року, перетнули 26 тис. осіб.

Біля одного з військових арсеналів знешкодили безпілотник Бойовики  за добу 1 раз обстріляли українських військових на Донбасі
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся