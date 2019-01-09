Бойовики на Донбасі зменшили вогневу активність до мінімуму

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчора бойовики один раз відкривали вогонь по позиціям українських військ на Донбасі

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі зменшили вогневу активність до мінімуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

За даними Міноборони, вчора, 8 січня, бойовики один раз відкривали вогонь по позиціям українських військ на Донбасі, заборонене Мінськом озброєння не застосовувалося.

Повідомляється, що протягом 20 хвилин бойовики обстрілювали позиції ООС неподалік Новотошківського із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Протягом минулої доби жоден український воїн не загинув і не зазнав поранень", - повідомив Праута.

Крім того, Праута додав, що станом на 12:00 9 січня бойовики один раз порушували режим тиші - на Донецькому напрямку. Протягом 20 хвилин бойовики зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілювали опорні пункти українських військ поблизу Новомихайлівки. Втрат серед особового складу об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 8 січня 2019 року, перетнули 26 тис. осіб.