Боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение и готовят минометные обстрелы, - разведка

Командование боевиков на Донбассе продолжает скрыто размещать тяжелое вооружение с нарушением линии отвода. Также противник активизировал подготовку к минометным обстрелам передовых позиций украинских подразделений.
В частности, боевики продолжают скрывать размещение 122-мм реактивных систем залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки.
"В то же время оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневого поражения передовых позиций подразделений Объединенных сил", - сообщили в Минобороны.
Также в ГУР отметили, что в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов на полигонах в оккупированных Донецкой и Луганской областях.
Ранее РБК-Украина писало, что в НАТО обеспокоены применением тяжелого вооружения боевиками на Донбассе.
Также сообщалось, что с начала текущих суток боевики пять раз нарушали "тишину" в зоне ООС, в результате чего один украинский военный получил ранение.