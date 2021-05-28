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Боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение и готовят минометные обстрелы, - разведка

Автор: Игорь Литвиненко

Командование боевиков на Донбассе продолжает скрыто размещать тяжелое вооружение с нарушением линии отвода. Также противник активизировал подготовку к минометным обстрелам передовых позиций украинских подразделений.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, боевики продолжают скрывать размещение 122-мм реактивных систем залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки.

"В то же время оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневого поражения передовых позиций подразделений Объединенных сил", - сообщили в Минобороны.

Также в ГУР отметили, что в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов на полигонах в оккупированных Донецкой и Луганской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в НАТО обеспокоены применением тяжелого вооружения боевиками на Донбассе.

Также сообщалось, что с начала текущих суток боевики пять раз нарушали "тишину" в зоне ООС, в результате чего один украинский военный получил ранение.

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