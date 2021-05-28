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Бойовики на Донбасі приховують важке озброєння і готують мінометні обстріли, - розвідка

Автор: Ігор Литвиненко

Командування бойовиків на Донбасі продовжує приховано розміщувати важке озброєння з порушенням лінії відведення. Також противник активізував підготовку до мінометних обстрілів передових позицій українських підрозділів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, бойовики продовжують приховувати розміщення 122-мм реактивних систем залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки.

"Водночас окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків до можливого вогневого ураження передових позицій підрозділів Об'єднаних сил", - повідомили в Міноборони.

Також у ГУР зазначили, що протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем гаубичних, гарматних та реактивних артилерійських дивізіонів на полігонах в окупованих Донецькій та Луганській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що в НАТО стурбовані застосуванням важкого озброєння бойовиками на Донбасі.

Також повідомлялося, що з початку поточної доби бойовики п'ять разів порушували "тишу" в зоні ООС, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

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