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Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных

Новости » Происшествия     20.05.2020 - 13:47
Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Украинские военные в зоне ведения боевых действий держат ситуацию под полным контролем

От начала суток оккупационные войска на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям. Однако боевиков удалось подавить огнем из гранатометов и пулеметов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, боевики после 8:00 открыли огонь по украинским позициям неподалеку населенного пункта Шумы. Так, там разорвались 11 мин калибра 88 мм. Кроме того, в 9:00 начался обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил неподалеку Орехового, который длился 40 минут.

Также российско-оккупационные войска в ночное время совершили два огневые провокации с использованием крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Богдановки. Возле Красногоровки с половины 6 утра они применили миномет 120-го калибра, выпустив 20 мин. Вместе с тем, боевики стреляли по украинских военных возле Павлополя из автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, украинские военные в зоне ведения боевых действий держат ситуацию под полным контролем. Потерь среди них нет.

Напомним, на Донбассе 19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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