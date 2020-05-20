ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військових

Новини » Надзвичайні події     20.05.2020 - 13:47
Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Українські військові у зоні ведення бойових дій тримають ситуацію під повним контролем

Від початку доби окупаційні війська на Донбасі шість разів відкривали вогонь по українських позиціях. Однак бойовиків вдалося вгамувати вогнем з гранатометів та кулеметів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики після 8:00 відкрили вогонь по українських позиціях неподалік населеного пункту Шуми. Так, там розірвалися 11 мін калібру 88 мм. Крім того, о 9:00 розпочався обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил неподалік Оріхового, який тривав 40 хвилин.

Також російсько-окупаційні війська у нічний час здійснили два вогневі провокації із використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Богданівки. Поблизу Красногорівки з о пів на 6-ту ранку вони застосували міномет 120-го калібру, випустивши 20 мін. Разом з тим, бойовики стріляли по українських військових біля Павлополя з автоматичного гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї.

Як зазначається, українські військові у зоні ведення бойових дій тримають ситуацію під повним контролем. Втрат серед них немає.

Нагадаємо, на Донбасі 19 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся